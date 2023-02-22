В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву

Эвакуацию осуществляли реаниматологи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники. У семьи Елены Новосельцевой не было возможности оплатить счета, и они обратились к Губернатору Андрею Травникову за помощью. Средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда Правительство Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минздрава области.