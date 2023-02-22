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В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву

22 февраля 2023, 01:11
Фото: предоставили Новосельцевы
Сибирячку Елену Новосельцеву в коме доставили с Бали в Новосибирск утром 22 февраля. Об этом рассказал Atas.info сын женщины Антон.

Маму, впавшую в кому на Бали, наконец-то смогли увидеть сегодня дети. Женщину доставили самолетом на родину. Это был длинный маршрут - из Индонезии в Дубай, оттуда в Москву, а потом в Новосибирск.

«Маму перевезли в Новосибирскую областную больницу. Она в реанимации. Ждем врачей, которые оценят ее состояние после долгой транспортировки», — сообщил Антон Новосельцев.

По словам дочери Натальи, ее мама заметно похудела. «Мамуля прилетела, всё хорошо! Но мамочка такая маленькая, худенькая, красивая! Маша сказала тетя Лена мы здесь, вы домой прилетели и мама начала глазами нас искать, но её очень быстро пронесли мимо нас», - сообщила Наталья Новосельцева.

Напомним, у жительницы Новосибирска произошел микроинсульт во время отдыха на острове Бали. А в начале января 2023 у Елены Новосельцевой, произошел повторный инсульт, женщина впала в кому. У семьи возникли трудности с эвакуацией женщины в Россию и они попросили об этом властей региона. Когда закончилась страховка, индонезийская клиника отказывалась отдавать пациентку без оплаты, медики прекратили лечение до получения гарантийного письма об оплате.

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Эвакуацию осуществляли реаниматологи  Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники. У семьи Елены Новосельцевой не было возможности оплатить счета, и они обратились к Губернатору Андрею Травникову за помощью. Средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда Правительство Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минздрава области.

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