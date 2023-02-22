В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
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Маму, впавшую в кому на Бали, наконец-то смогли увидеть сегодня дети. Женщину доставили самолетом на родину. Это был длинный маршрут - из Индонезии в Дубай, оттуда в Москву, а потом в Новосибирск.
«Маму перевезли в Новосибирскую областную больницу. Она в реанимации. Ждем врачей, которые оценят ее состояние после долгой транспортировки», — сообщил Антон Новосельцев.
По словам дочери Натальи, ее мама заметно похудела. «Мамуля прилетела, всё хорошо! Но мамочка такая маленькая, худенькая, красивая! Маша сказала тетя Лена мы здесь, вы домой прилетели и мама начала глазами нас искать, но её очень быстро пронесли мимо нас», - сообщила Наталья Новосельцева.
Напомним, у жительницы Новосибирска произошел микроинсульт во время отдыха на острове Бали. А в начале января 2023 у Елены Новосельцевой, произошел повторный инсульт, женщина впала в кому. У семьи возникли трудности с эвакуацией женщины в Россию и они попросили об этом властей региона. Когда закончилась страховка, индонезийская клиника отказывалась отдавать пациентку без оплаты, медики прекратили лечение до получения гарантийного письма об оплате.
Эвакуацию осуществляли реаниматологи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники. У семьи Елены Новосельцевой не было возможности оплатить счета, и они обратились к Губернатору Андрею Травникову за помощью. Средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда Правительство Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минздрава области.