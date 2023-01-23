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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

«Им нужны деньги»: новосибирца могут не пустить к впавшей в кому на Бали жене

Сегодня, 07:17
Фото: предоставили герои публикации
Мужа впавшей в кому на Бали сибирячки могут не пусть в больницу из-за долга
Муж жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая в коме на Бали, рискует сегодня остаться за дверями больницы из-за неоплаты лечения. Об этом Atas.info рассказала их дочь Наталья.

Пока Минздрав Новосибирской области пытается организовать транспортировку женщины на родину, у семьи копится долг за её пребывание в частной клинике Индонезии. Страховая сумма закончилась ещё в четверг, 19 января. На 23 января они должны уже около 850 000 рублей. Дочь пары переживает, что из-за неоплаты отца могут не пустить к матери в палату.

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«Клиника требует, требует и требует деньги! За четыре прошедших дня мы должны 844 тысячи рублей. Один день лечения стоит 211 тысяч. И я даже не знаю, что сейчас с мамой так, как папе пришлось улететь в Бангкок, чтобы ему продлили визу на 30 дней. Он должен сегодня вернуться на Бали к мамочке. Но я не знаю, как он будет к ней попадать, могут уже не пустить», - сообщила Наталья.

По словам девушки, сейчас они ждут новостей от Министерства здравоохранения региона. Представители ведомства говорят семье, что работают над ситуацией, но она очень тяжелая и нужно ещё время.

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Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому во время отдыха на Бали после инсульта 4 января 2023 года. С тех пор родные добиваются её перевозки в Россию. Им не смогла помочь в этом деле страховая компания, и только недавно к ситуации подключились новосибирские власти - но они тоже не могут оперативно все организовать.

#Алина Шефер#Пациентка#Требуется эвакуация: сибирячка в коме на Бали#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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