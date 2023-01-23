«Им нужны деньги»: новосибирца могут не пустить к впавшей в кому на Бали жене

Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому во время отдыха на Бали после инсульта 4 января 2023 года. С тех пор родные добиваются её перевозки в Россию. Им не смогла помочь в этом деле страховая компания, и только недавно к ситуации подключились новосибирские власти - но они тоже не могут оперативно все организовать.