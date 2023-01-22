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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Власти Новосибирска объяснили задержку эвакуации впавшей в кому на Бали женщины

Сегодня, 11:58
Фото: предоставлено героями публикации
С медицинской репатриацией сибирячки с Бали сложности у Минздрава НСО
С медицинской репатриацией сибирячки с Бали Елены Новосельцевой, которая впала на отдыхе в кому, у Минздрава Новосибирской области возникли сложности. Почему эвакуация задерживается представители ведомства объяснили 22 января.

По данным министерства, к транспортировке пациентки им нужно серьезно подготовиться. Необходимо выполнить ряд формальных процедур.

«Мы понимаем обеспокоенность родственников. Но для организации этого процесса требуется время. Эвакуация будет возможно только после распоряжения Минздрава РФ», - сообщает региональный Минздрав.

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Напомним, жительница Новосибирска во время отдыха на Бали осенью прошлого года попала в индонезийскую больницу с обширным инсультом. Спустя несколько дней впала в кому. Её лечение там оплачивалось по страховке, которая, к слову, уже закончилась пару дней назад.

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Семья сибирячки всеми силами хочет вернуть её на родину. У них нет возможности из своего кармана оплачивать клинику, а с них уже требуют свыше 6 500 долларов.

Сейчас необходимые для процедуры документы передали Федеральному центру медицины катастроф. Идет подготовка к транспортировке.

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#Алина Шефер#Пациентка#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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