Власти Новосибирска объяснили задержку эвакуации впавшей в кому на Бали женщины

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
По данным министерства, к транспортировке пациентки им нужно серьезно подготовиться. Необходимо выполнить ряд формальных процедур.
«Мы понимаем обеспокоенность родственников. Но для организации этого процесса требуется время. Эвакуация будет возможно только после распоряжения Минздрава РФ», - сообщает региональный Минздрав.
Напомним, жительница Новосибирска во время отдыха на Бали осенью прошлого года попала в индонезийскую больницу с обширным инсультом. Спустя несколько дней впала в кому. Её лечение там оплачивалось по страховке, которая, к слову, уже закончилась пару дней назад.
Семья сибирячки всеми силами хочет вернуть её на родину. У них нет возможности из своего кармана оплачивать клинику, а с них уже требуют свыше 6 500 долларов.
Сейчас необходимые для процедуры документы передали Федеральному центру медицины катастроф. Идет подготовка к транспортировке.