Власти Новосибирска объяснили задержку эвакуации впавшей в кому на Бали женщины

Напомним, жительница Новосибирска во время отдыха на Бали осенью прошлого года попала в индонезийскую больницу с обширным инсультом. Спустя несколько дней впала в кому. Её лечение там оплачивалось по страховке, которая, к слову, уже закончилась пару дней назад.