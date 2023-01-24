Историю впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска напишут СМИ в Индонезии

Также сегодня, 24 января, представители клиники в Индонезии написали семье пациентки, что не готовы передавать её в Россию из-за того, что они не оплатили лечение. Предлагали собраться в Zoom с посольствами России и Индонезии, чтобы это обсудить, но все сорвалось.