Историю впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска напишут СМИ в Индонезии

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Напомним, сибирячка Елена Новосельцева впала в кому на Бали в начале января. Её состояние с каждым днем ухудшается, нужна срочная эвакуация в РФ. Но российские власти до сих пор его не организовали.
«У нас меня есть надежда на прессу по ту сторону океана. Может они помогут, повлияют на свои власти. Мы хотим достучаться до федеральных СМИ. Времени все меньше, и меньше, маму надо перевозить в Россию. Я связался с одним изданием, обещали помочь выйти с нашей историей на 4 крупных СМИ в Индонезии. Там журналистов больше боятся», - рассказал Atas.info сын сибирячки Антон.
Также сегодня, 24 января, представители клиники в Индонезии написали семье пациентки, что не готовы передавать её в Россию из-за того, что они не оплатили лечение. Предлагали собраться в Zoom с посольствами России и Индонезии, чтобы это обсудить, но все сорвалось.
«Зума не будет, в МИД Джакарта не видят целесообразности в этом. Они не могут давать обещания о оплате. А от кого это зависит? Как раз этот вопрос я поднимаю при разговоре и не получаю ответ».