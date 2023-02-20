atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Сибирячка, попавшая в аварию на Бали, умерла в больнице

20 февраля 2023, 12:42
Фото: АСТ-54
Жительница Новосибирска умерла после травмы на Бали
22-летняя жительница Новосибирска, за жизнь которой боролись врачи, а средства на лечение собирали всем миром, умерла. Об этом рассказала волонтеры.

Сообщение о смерти студентки Анжелики Чудояковой 20 февраля появилось в телеграм-канале, где собирали деньги на ее лечение. Официальная причина смерти — черепно-мозговая травма с обширным кровоизлиянием.

Ее пытались спасти с 12 февраля, когда она угодила в аварию во время отдыха на острове Бали. Там Анжелика была со своим молодым человеком, это было ее путешествием-мечтой. В аварии она получила перелом черепа.

Средства для лечения собирали волонтеры и ее друзья, факт смерти им подтвердили родные девушки.

«Закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни», — сказано в паблике.
Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали
Узнать подробнее

Сегодня стало известно, что с Бали начали эвакуировать другую жительницу Новосибирска, которая на отдыхе впала в кому. Ее лечение в иностранной клинике дорого обходилось семье, деньги на долг перед клиникой и эвакуацию пациентки выделили власти региона.

Читайте также:
Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото«Сказали ответят 10 февраля» - сибирячку в коме уже месяц не эвакуируют с Бали
#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Общество#Бали#Пострадавшие#Погиб
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото
Сегодня, 10:30
Закон об отмене прямых выборов мэра принят в Новосибирске
Сегодня, 05:05
В Новосибирске начнутся дожди и потепление до +5 градусов в марте
Сегодня, 03:52
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32