Сибирячка, попавшая в аварию на Бали, умерла в больнице

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Сообщение о смерти студентки Анжелики Чудояковой 20 февраля появилось в телеграм-канале, где собирали деньги на ее лечение. Официальная причина смерти — черепно-мозговая травма с обширным кровоизлиянием.
Ее пытались спасти с 12 февраля, когда она угодила в аварию во время отдыха на острове Бали. Там Анжелика была со своим молодым человеком, это было ее путешествием-мечтой. В аварии она получила перелом черепа.
Средства для лечения собирали волонтеры и ее друзья, факт смерти им подтвердили родные девушки.
«Закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни», — сказано в паблике.
Сегодня стало известно, что с Бали начали эвакуировать другую жительницу Новосибирска, которая на отдыхе впала в кому. Ее лечение в иностранной клинике дорого обходилось семье, деньги на долг перед клиникой и эвакуацию пациентки выделили власти региона.