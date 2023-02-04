Напомним, сибирячка Елена Новосельцева, отдыхая на Бали, попала в больницу с инсультом. Через несколько дней впала в кому (4 января). Семья начала искать способы, как перевести женщину на родину, чтобы начать лечение. Обратились к новосибирским властям, и те обещали помочь. Сегодня ровно месяц, как сибирячка в коме в чужой стране, а об эвакуации положительных новостей нет.