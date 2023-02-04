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Напомним, сибирячка Елена Новосельцева, отдыхая на Бали, попала в больницу с инсультом. Через несколько дней впала в кому (4 января). Семья начала искать способы, как перевести женщину на родину, чтобы начать лечение. Обратились к новосибирским властям, и те обещали помочь. Сегодня ровно месяц, как сибирячка в коме в чужой стране, а об эвакуации положительных новостей нет.
«Был 3 февраля на личном приеме у Хальзова, но его не было, по поводу вывоза моей мамы из Индонезии в Россию. Но ничего толком не прояснилось по срокам транспортировки и оплате. Сказали, дадут официальный ответ 10 февраля», - пояснил Антон.
Единственное, с чем помогли российские власти семье Новосельцевых – это гарантировать оплату лечения Елены в индонезийской клинике. Врачи активизировались и начали лечить нашу землячку.
«Я понял, что нет связи между нашим ведомством и Минздравом России. Наши представители мне только и говорят, что будут работать над этой ситуацией. Уже месяц прошел и нам надо понять, за чей счет будут маму возвращать в страну. Если за наш, то мы хотим знать заранее – такие большие деньги же не найти за день», - поделился своими переживаниями Антон.
Напомним, ранее стало известно, что у Елены закончилась виза. Даже пребывая в коме, скоро начнет получать штрафы.