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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

«Скоро начнут штрафовать»: у впавшей в кому на Бали сибирячки закончилась виза

1 февраля 2023, 08:47
Фото: предоставила семья Новосельцевых
Жительница Новосибирска находится без визы в коме в Индонезии

Виза закончилась у впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

Семья впавшей в кому на Бали Елены Новосельцевой из Новосибирска столкнулась с новыми трудностями. У женщины, которую до сих пор не вывезли из индонезийской клиники в Россию, закончилась виза.

Как рассказал муж Евгений, с недавнего времени его супруга находится на территории Индонезии незаконно. У нее закончилась виза и скоро начнут начислять штрафы.

«Никто не торопится эвакуировать Лену на родину, все молчат. А тем временем, у нее закончилась виза. Она без сознания, и не может, естественно, ее продлить. Скоро начнут начислять штрафы потому, что в миграционной службе меня слушать, войти в положение, не захотели. Даже приносил им справки из госпиталя – бесполезно. Я просто в шоке», - рассказал Atas.info Евгений Новосельцев.

 

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Напомним, недавно сын Елены Новосельцевой Антон жаловался в разговоре с Atas.info на то, что представители власти в России перестали отвечать на его сообщения. С каждым днем они с сестрой Натальей теряют надежду в скором времени увидеть маму.

Их тешит сейчас только одно - после доставки гарантийного письма от Минздрава РФ в посольство Джакарта маму начали лечить. Её состояние резко улучшилось, даже отключили от ИВЛ и от таких приятных известий желание детей встретиться с ней возросло.

Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали и отключили от ИВЛ
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#Алина Шефер#Кома#Лечение#Общество
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