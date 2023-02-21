Жительницу Новосибирска с инсультом доставили с Бали в Россию

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Published Сегодня, 05:31
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«Сегодня в 07:32 (мск) самолет с мамой приземлился в Домодедово. Вечером, в 21:05 состоится вылет из аэропорта Шереметьево в Новосибирск», - сообщил сын Елены Антон.
Буквально вся страна последние несколько дней следит за эвакуацией Елены Новосельцевой в Россию с острова Бали. В местной больнице она впала в кому 4 января.
На днях за ней вылетели врачи Центра санитарной авиации ВЦМК «Защита». Они должны сопроводить пациентку в Новосибирск. На борту для нее оборудовали место, где установили специальную кровать, вносили женщину на носилках.
Предположительно, сибирячка прилетит в родной город утром 22 февраля 2023 года. Эвакуацию долгое время организовывали и наконец-то она состоялась, и все благодаря властям региона, оплатившим медицинскую репатриацию.