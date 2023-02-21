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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:44

Жительницу Новосибирска с инсультом доставили с Бали в Россию

21 февраля 2023, 05:31
Фото: предоставили Новосельцевы
Впавшая в кому на Бали сибирячка уже в России
Самолет с жительницей Новосибирска Еленой Новосельцевой, впавшей в кому на Бали, приземлился в Москве 21 февраля. Об этом рассказала Atas.info семья женщины.
«Сегодня в 07:32 (мск) самолет с мамой приземлился в Домодедово. Вечером, в 21:05 состоится вылет из аэропорта Шереметьево в Новосибирск», - сообщил сын Елены Антон.

Буквально вся страна последние несколько дней следит за эвакуацией Елены Новосельцевой в Россию с острова Бали. В местной больнице она впала в кому 4 января.

На днях за ней вылетели врачи Центра санитарной авиации ВЦМК «Защита». Они должны сопроводить пациентку в Новосибирск. На борту для нее оборудовали место, где установили специальную кровать, вносили женщину на носилках.

Предположительно, сибирячка прилетит в родной город утром 22 февраля 2023 года. Эвакуацию долгое время организовывали и наконец-то она состоялась, и все благодаря властям региона, оплатившим медицинскую репатриацию. 

Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото
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