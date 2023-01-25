«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали

Ранее, утром 25 января, семье заявили в индонезийской клинике, что Елене с этого дня перестают давать антибиотики. Также они воспрепятствуют её эвакуации в Россию из-за неоплаты лечения - буквально держат женщину в заложниках. Такая новость обескуражила родных. Но, спустя несколько часов, поступили хорошие новости. Как рассказал сайту Антон Новосельцев, в посольство РФ в Джакарте пришло письмо о гарантиях оплаты.