«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Ранее, утром 25 января, семье заявили в индонезийской клинике, что Елене с этого дня перестают давать антибиотики. Также они воспрепятствуют её эвакуации в Россию из-за неоплаты лечения - буквально держат женщину в заложниках. Такая новость обескуражила родных. Но, спустя несколько часов, поступили хорошие новости. Как рассказал сайту Антон Новосельцев, в посольство РФ в Джакарте пришло письмо о гарантиях оплаты.
«Только что позвонили из посольства в Джакарте, сообщили, что от правительства Новосибирской области пришло им гарантийное письмо, в котором говорится, что будет оплата лечения моей мамы поверх страховой суммы», - сообщил Антон Новосельцев.
Сейчас родственникам пациентки остается только ждать, когда организуют трансфер для Елены в Россию. Этот вопрос, включая финансовый, должен решаться на уровне Минздрава РФ. Наше региональное министерство здравоохранения помогает координируя процесс.
«Законодательством РФ не предусмотрена оплата лечения граждан РФ за рубежом за счет средств региональных бюджетов. На основании ФЗ № 114 медпомощь россиянам за границей, включая медицинскую эвакуацию, оплачивается по договору об оказании медицинских услуг, договору добровольного страхования или иного документа, обеспечивающего получение медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации. В случае отсутствия таких документов, расходы несет сам гражданин. Тем не менее, государственные и негосударственные структуры разных уровней, в том числе Правительство Новосибирской области, ищут возможности помочь семье Новосельцевых», - прокомментировали в Минздраве Новосибирской области.
Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому на Бали в начале 2023 года. Все это время её лечение оплачивала страховая, но эти средства закончились и у семьи накопился долг. Из-за неоплаты женщину не хотели выпускать на родину.