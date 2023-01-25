Новосибирский S7 наказали за неудобную гостиницу для пассажира с коляской

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Оказалось, что летом 2022 года рейс Южно-Сахалинск-Новосибирск задержали. Пассажиров, среди которых был колясочник, разместили до вылета в гостинице.
Только маломобильному мужчине предоставили неудобный номер. Он не был оборудован специальными устройствами, на коляске ему было трудно передвигаться.
Авиакомпания «Сибирь» получила выговор от прокуратуры. Им приказали устранить нарушение закона и оштрафовали на 30 тысяч рублей.