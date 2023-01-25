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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Новосибирский S7 наказали за неудобную гостиницу для пассажира с коляской

Сегодня, 06:54
Фото: atas.info
S7 оштрафовали в Новосибирске за нарушение прав инвалида
Прокуратура оштрафовала S7 Airlines в Новосибирске за нарушение прав инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что летом 2022 года рейс Южно-Сахалинск-Новосибирск задержали. Пассажиров, среди которых был колясочник, разместили до вылета в гостинице.

Только маломобильному мужчине предоставили неудобный номер. Он не был оборудован специальными устройствами, на коляске ему было трудно передвигаться.

Авиакомпания «Сибирь» получила выговор от прокуратуры. Им приказали устранить нарушение закона и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее из СИЗО освободили дебошира, который устроил скандал в самолете из Новосибирска до Магадана. 

 

 

В Новосибирске из СИЗО освободили авиадебошира с рейса до Магадана
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#Самолет#Инвалидность#Прокуратура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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