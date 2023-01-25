Ружья против дронов: новосибирские бизнесмены закупили спецоружие для СВО

Новосибирские предприниматели приобрели эту технику в Китае и намереваются доставить ее в самое ближайшее время в зону СВО.

Организаторы благотворительной акции «Рябина» считают, что в России подобные ружья стоят дороже — об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на «BFM-Новосибирск».

Всего из Китая в Новосибирск прибыло 5 антидронных ружей.