Ружья против дронов: новосибирские бизнесмены закупили спецоружие для СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Новосибирские предприниматели приобрели эту технику в Китае и намереваются доставить ее в самое ближайшее время в зону СВО.
Организаторы благотворительной акции «Рябина» считают, что в России подобные ружья стоят дороже — об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на «BFM-Новосибирск».
Всего из Китая в Новосибирск прибыло 5 антидронных ружей.
Вскоре они будут отправлены в зону спецоперации.
Ранее сообщалось, что новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Буквально за полгода предприятие увеличило выпуск электронно-оптических приборов в разы.