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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Ружья против дронов: новосибирские бизнесмены закупили спецоружие для СВО

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Ружья, способные сбивать дроны и глушить сигналы спутника, закупили новосибирские бизнесмены для СВО

Новосибирские бизнесмены приобрели для СВО антидронные ружья

Это оружие способно сбивать дроны и глушить сигналы спутниковой навигации.

Новосибирские предприниматели приобрели эту технику в Китае и намереваются доставить ее в самое ближайшее время в зону СВО.
Организаторы благотворительной акции «Рябина» считают, что в России подобные ружья стоят дороже — об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на «BFM-Новосибирск».
Всего из Китая в Новосибирск прибыло 5 антидронных ружей.

Вскоре они будут отправлены в зону спецоперации.

Ранее сообщалось, что новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Буквально за полгода предприятие увеличило выпуск электронно-оптических приборов в разы.

#Дроны#Ружья#СВО#Общество#Новосибирск
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