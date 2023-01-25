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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Новосибирске отклонили жалобу на арест главы МЕТРО МиР Александра Мысика

Сегодня, 04:54
Фото: atas.info
Мысик останется в СИЗО - суд отклонил жалобу в Новосибирске
Новосибирский областной суд оставил в СИЗО начальника МЕТРО МиР Александра Мысика. Его подозревают в незаконном использовании песка с Оби при возведении дорог к новому ЛДС.
«Апелляционную жалобу судья рассмотрел 23 января и решение менять не стал. Фигурант пробудет под арестом до 8 февраля 2023 года», - сообщается на сайте суда.

Напомним, Мысика задержали в ноябре 2022-го за превышение должностных полномочий. Следователи установили, что три года, с 2019-го, чиновник добывал песок из карьера на Оби и использовал его при строительстве дорог к ледовому дворцу спорта.

Требования безопасности к объекту теперь нарушены. Регион потерпел большие убытки: не сдача в сроки ЛДС и ущерб в более 340 млн рублей.

Напомним, ранее Atas.info показывал некачественные дороги, которые строил Мысик. Также на нашем сайте можно ознакомиться со всеми фигурантами громких уголовных дел за 2022 год.

Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
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#Алина Шефер#Суд#Мысик#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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