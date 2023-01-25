В Новосибирске отклонили жалобу на арест главы МЕТРО МиР Александра Мысика

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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«Апелляционную жалобу судья рассмотрел 23 января и решение менять не стал. Фигурант пробудет под арестом до 8 февраля 2023 года», - сообщается на сайте суда.
Напомним, Мысика задержали в ноябре 2022-го за превышение должностных полномочий. Следователи установили, что три года, с 2019-го, чиновник добывал песок из карьера на Оби и использовал его при строительстве дорог к ледовому дворцу спорта.
Требования безопасности к объекту теперь нарушены. Регион потерпел большие убытки: не сдача в сроки ЛДС и ущерб в более 340 млн рублей.
Напомним, ранее Atas.info показывал некачественные дороги, которые строил Мысик. Также на нашем сайте можно ознакомиться со всеми фигурантами громких уголовных дел за 2022 год.