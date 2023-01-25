В Новосибирске отцу ребенка-инвалида дали отсрочку от частичной мобилизации

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Об отсрочке от военной службы попросили родственники мужчины. Оказалось, он воспитывает ребенка-инвалида с паллиативным статусом и семье будет тяжело без него.
Также в числе других заявок на отсрочку был слесарь, который выполняет оборонный заказ. Ему дали временную бронь.
Напомним, на днях из Новосибирской области уехали в зону СВО последние эшелоны мобилизованных. А часть военных из первой волны уже вернулась домой.