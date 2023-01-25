atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Новосибирске отцу ребенка-инвалида дали отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 03:49
Фото: 1MI
Отец из Новосибирска получил отсрочку от мобилизации из-за ребенка-инвалида
Отец ребёнка с инвалидностью из Новосибирска получил отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Об отсрочке от военной службы попросили родственники мужчины. Оказалось, он воспитывает ребенка-инвалида с паллиативным статусом и семье будет тяжело без него.

Также в числе других заявок на отсрочку был слесарь, который выполняет оборонный заказ. Ему дали временную бронь.

Напомним, на днях из Новосибирской области уехали в зону СВО последние эшелоны мобилизованных. А часть военных из первой волны уже вернулась домой.

Сегодня последние подразделение мобилизованных покинули НСО
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#СВО#Частичная мобилизация#Отсрочка#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Вчера, 08:41
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Вчера, 03:45
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Вчера, 03:25
У жительницы Новосибирска есть 30 дней, чтобы не остаться в коме навсегда
Вчера, 07:44
В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели
Вчера, 06:07
Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО
Вчера, 09:09