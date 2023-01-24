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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Сегодня последние подразделение мобилизованных покинули НСО

Сегодня, 12:06
Фото: Телеграм канал "Травников Андрей"
Губернатор Новосибирской области рассказал об отбытии мобилизованных

Последние подразделения мобилизованных покинули Новосибирскую область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об окончании подготовки последних мобилизованных на территории региона.

По окончании боевого слаживания подразделения, собранные в Новосибирской области передислоцировались.  

Вместе с завершением подготовки военнослужащих глава региона подвел итоги работы консультационных центров по вопросам частичной мобилизации. Центры учувствовали в обработке обращений военнослужащих и их семей и помогали им в решении возникавших вопросов. 

Андрей Травников в одноименном телеграм-канале приводит такие цифры: было рассмотрено 13 тысяч обращений и 16 тысяч вопросов и ни один из них не был проигнорирован.

Ранее новосибирский депутат отправился на зону действия СВО в качестве добровольца.

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#Мобилизованные#СВО#Спецоперация#Новосибирская область#Андрей Травников#Губернатор
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