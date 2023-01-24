Сегодня последние подразделение мобилизованных покинули НСО

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По окончании боевого слаживания подразделения, собранные в Новосибирской области передислоцировались.
Вместе с завершением подготовки военнослужащих глава региона подвел итоги работы консультационных центров по вопросам частичной мобилизации. Центры учувствовали в обработке обращений военнослужащих и их семей и помогали им в решении возникавших вопросов.
Андрей Травников в одноименном телеграм-канале приводит такие цифры: было рассмотрено 13 тысяч обращений и 16 тысяч вопросов и ни один из них не был проигнорирован.
Ранее новосибирский депутат отправился на зону действия СВО в качестве добровольца.