Детские письма участникам СВО опубликовали в Новосибирске

“В письмах бойцов по-детски трогательно благодарят за службу, желают вернуться домой живыми, поздравляют с Новым годом и 23 февраля, рассказывают о своих мечтах и планах на будущее“, - пишет издание “МК Новосибирск”, поделившееся с публикой фотографиями детского творчества.