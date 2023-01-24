Детские письма участникам СВО опубликовали в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Помимо гуманитарной помощи мирным жителям и мобилизованным, которую регулярно отправляют рядовые жители и организации из Новосибирской области, в зону действия СВО пишут дети региона.
Вместе с теплыми вещами, продуктами и обогревателями на спецоперацию едут письма и рисунки, сделанные юными сибиряками.
“В письмах бойцов по-детски трогательно благодарят за службу, желают вернуться домой живыми, поздравляют с Новым годом и 23 февраля, рассказывают о своих мечтах и планах на будущее“, - пишет издание “МК Новосибирск”, поделившееся с публикой фотографиями детского творчества.
Ранее новосибирский депутат отбыл в зону действия СВО.