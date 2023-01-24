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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Детские письма участникам СВО опубликовали в Новосибирске

Сегодня, 11:05
Фото: https://www.publicdomainpictures.net/ru/free-download.php?image=-&id=338359
В Новосибирске появились фотографии детских рисунков, отправляемых в зону действия СВО.
Издание МК Новосибирск поделилось фотографиями писем, которые новосибирские дети посылают военным.

Помимо гуманитарной помощи мирным жителям и мобилизованным, которую регулярно отправляют рядовые жители и организации из Новосибирской области, в зону действия СВО пишут дети региона. 

Вместе с теплыми вещами, продуктами и обогревателями на спецоперацию едут письма и рисунки, сделанные юными сибиряками. 

“В письмах бойцов по-детски трогательно благодарят за службу, желают вернуться домой живыми, поздравляют с Новым годом и 23 февраля, рассказывают о своих мечтах и планах на будущее“, - пишет издание “МК Новосибирск”, поделившееся с публикой фотографиями детского творчества. 

Ранее новосибирский депутат отбыл в зону действия СВО.

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#Рисунки#Дети#Фотографии#Общество#СВО#Новосибирская область
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