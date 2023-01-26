Новосибирские сауны пугают посетителей тараканами

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Разгневанный комментарий сибирячка оставила на сервисе “Фламп”.
По ее наблюдениям, вода в бассейне была визуально грязной. Посетительница также связала возникший вскоре после посещения сауны чирей с загрязненной водой.
Помимо этого, на глаза женщине попались тараканы. По ее словам, полчища членистоногих обитают в зоне, где стоит стол.
Клиентка также осталась недовольна объяснением, данным ей администрацией заведения. Если верить написанному комментарию, сотрудники сауны сказали, что для подвального помещения это нормально.
Ранее другую Новосибирскую сауну обвинили в наличии скрытых камер.