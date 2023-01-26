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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Новосибирские сауны пугают посетителей тараканами

26 января 2023, 15:18
Фото: 1MI
Посетители саун в Новосибирске жалуются на тараканов.

Тараканы и грязная вода: чем новосибирские сауны пугают посетителей 

Клиентка новосибирской сауны “Вим плюс” пожаловалась на антисанитарию, царившую в заведении.

Разгневанный комментарий сибирячка оставила на сервисе “Фламп”.  

По ее наблюдениям, вода в бассейне была визуально грязной. Посетительница также связала возникший вскоре после посещения сауны чирей с загрязненной водой. 

Помимо этого, на глаза женщине попались тараканы. По ее словам, полчища членистоногих обитают в зоне, где стоит стол. 

Клиентка также осталась недовольна объяснением, данным ей администрацией заведения. Если верить написанному комментарию, сотрудники сауны сказали, что для подвального помещения это нормально. 

 

Ранее другую Новосибирскую сауну обвинили в наличии скрытых камер.

Скрытая съемка: в каких саунах Новосибирска установлены видеокамеры
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#Новосибирск#Общество#Сауна#Антисанитария#Комментарий#Тараканы
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