Новосибирцы заподозрили кондукторов в махинациях с валидаторами

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как отметили наши читатели, терминалы для безналичной оплаты стали подозрительно часто ломаться в час-пик. По их мнению, кондукторы пользуются наплывом людей, чтобы подзаработать «мимо кассы».
«Кондукторы требуют наличные, говоря, что безнал не принимает терминал. Буквально час назад, когда я на том же троллейбусе ехал, он работал, а сейчас нет – странно. Не пытаются ли они забрать выручку себе?», - предположили сибиряки.
Горожане также рассказали, что порой им приходится даже переводить деньги за билет на банковскую карту сотрудников транспорта. И все из-за вечно сломанных валидаторов. А куда именно уходят потом эти суммы они не догадываются.
Напомним, на новогодних праздниках в общественном транспорте требовали со школьников оплату проезда, хотя мэр Новосибирска распорядился сделать его для детей бесплатным на время каникул.