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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Новосибирцы заподозрили кондукторов в махинациях с валидаторами

26 января 2023, 10:50
Фото: 1MI
Пассажиры в Новосибирске уличили кондукторов в обмане с деньгами
Пассажиры троллейбусов в Новосибирске уличили кондукторов в обмане. Они требуют с них наличку за проезд, уверяя, что якобы валидатор не работает.

Как отметили наши читатели, терминалы для безналичной оплаты стали подозрительно часто ломаться в час-пик. По их мнению, кондукторы пользуются наплывом людей, чтобы подзаработать «мимо кассы».

«Кондукторы требуют наличные, говоря, что безнал не принимает терминал. Буквально час назад, когда я на том же троллейбусе ехал, он работал, а сейчас нет – странно. Не пытаются ли они забрать выручку себе?», - предположили сибиряки.

Горожане также рассказали, что порой им приходится даже переводить деньги за билет на банковскую карту сотрудников транспорта. И все из-за вечно сломанных валидаторов. А куда именно уходят потом эти суммы они не догадываются.

Напомним, на новогодних праздниках в общественном транспорте требовали со школьников оплату проезда, хотя мэр Новосибирска распорядился сделать его для детей бесплатным на время каникул.

В Новосибирске кондукторы автобусов требуют деньги за проезд со школьников
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#Алина Шефер#Автобус#Оплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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