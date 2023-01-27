Под Новосибирском автобус не довез 45 детей до школы из-за метели

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Дети сегодня пропустили занятия в Алексеевской школе № 4 Новоозерного поселка. Их не смогли довести из-за непогоды.
«На дорогах региона сейчас плохая видимость, все усыпано снегом. Но трассы уже расчищают. С автобусом неполадок не происходило», - уточнили журналистам в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.
Чуть позже Atas.info стало известно, что движение восстановили. Специалисты очистили дороги от снега, но снегопад до сих пор не прекратился.
Отметим, в данный момент в Новосибирске и области сильнейший ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха -9 градусов, идет снег.
Напомним, ранее родителям в Новосибирске рассказали, когда дети могут пропускать школу.