atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Под Новосибирском автобус не довез 45 детей до школы из-за метели

27 января 2023, 05:29
Фото: 1MI
Дети пропустили уроки в школе из-за метели под Новосибирском
Школьный автобус отменил подвоз детей на уроки из-за метели под Новосибирском 27 января. Об этом сообщили в ТУАД региона.

Дети сегодня пропустили занятия в Алексеевской школе № 4 Новоозерного поселка. Их не смогли довести из-за непогоды.

«На дорогах региона сейчас плохая видимость, все усыпано снегом. Но трассы уже расчищают. С автобусом неполадок не происходило», - уточнили журналистам в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.

Чуть позже Atas.info стало известно, что движение восстановили. Специалисты очистили дороги от снега, но снегопад до сих пор не прекратился.

Отметим, в данный момент в Новосибирске и области сильнейший ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха -9 градусов, идет снег.

Напомним, ранее родителям в Новосибирске рассказали, когда дети могут пропускать школу.

Ура, каникулы продолжаются: из-за морозов в школу можно не ходить
Узнать подробнее
#Дети#Школа#Метель#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:30
Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом
Вчера, 13:18
Многомиллионные доходы новосибирских депутатов решили засекретить
Сегодня, 02:14
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Вчера, 07:48
Штормовой ветер поднялся в Новосибирске 27 января
Сегодня, 01:40
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
Сегодня, 02:33