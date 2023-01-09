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Ура, каникулы продолжаются: из-за морозов в школу можно не ходить

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Мороз и солнце, день чудесный: в школу можно завтра не идти

Мэрия Новосибирска разрешила детям не ходить в школу из-за морозов

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».

«В период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации:
- при температуре — 25 и ниже учащиеся 1-4 классов
- при температуре — 30 и ниже — учащиеся 5-9 классов
- при температуре - 35 — учащиеся 10-11 классов», — говорится в сообщении.
Также власти напоминают, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещение школы.О своем решении им необходимо поставить в известность администрацию школы. Уроки, пропущенные ребенком из-за морозов, не будут считать пропусками по неуважительной причине.
Если мамы и папы считают, что в школу необходимо идти даже в мороз, они должны обеспечить сопровождение учащихся младших классов до учебного заведения и обратно.
Ранее сообщалось, синоптики обещают лютый мороз на протяжении трех дней. В ночь на 12 января температура воздуха в области может опуститься до — 40 градусов. В эту ночь в Новосибирске ожидается — 37 градусов.

#Погода#Город#Новосибирск#Мороз#Школа#Отмена занятий
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