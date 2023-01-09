Ура, каникулы продолжаются: из-за морозов в школу можно не ходить

«В период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации:

- при температуре — 25 и ниже учащиеся 1-4 классов

- при температуре — 30 и ниже — учащиеся 5-9 классов

- при температуре - 35 — учащиеся 10-11 классов», — говорится в сообщении.

Также власти напоминают, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещение школы.О своем решении им необходимо поставить в известность администрацию школы. Уроки, пропущенные ребенком из-за морозов, не будут считать пропусками по неуважительной причине.

Если мамы и папы считают, что в школу необходимо идти даже в мороз, они должны обеспечить сопровождение учащихся младших классов до учебного заведения и обратно.

Ранее сообщалось, синоптики обещают лютый мороз на протяжении трех дней. В ночь на 12 января температура воздуха в области может опуститься до — 40 градусов. В эту ночь в Новосибирске ожидается — 37 градусов.