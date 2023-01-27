Уроженка Новосибирска выкрала своего 13-летнего сына у Германии

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Ранее Atas.info стало известно, что несколько лет назад сибирячка переехала в Германию с двумя сыновьями. Младший пошел в школу, где постоянно конфликтовал со сверстниками из-за языкового барьера. Она была частой гостьей в кабинете директора.
Также Нелли помогала освоиться в чужой стране россиянам. За эту деятельность её периодически наказывали и держали на карандаше власти.
После очередного скандала в школе с сыном-подростком Александром, к ним завалились, так называемые, местные органы опеки. Ребенка насильно отправили в детский дом.
Мальчик там сильно похудел и ослаб. Ему запрещали общаться с семьей на русском языке. Он постоянно плакал и просился домой.
Нелли начала активную борьбу за сына. Связалась с российскими дипломатами. В итоге, ей удалось спасти Александра. Уже сегодня её привезут в Новосибирск, пишут «Известия».