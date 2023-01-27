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Published Сегодня, 03:31

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Updated Сегодня, 03:34

Уроженка Новосибирска выкрала своего 13-летнего сына у Германии

27 января 2023, 03:31
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска Нелли Бирюкова вернула своего 13-летнего сына Александра, которого югендамт Германии отправил в детский дом. Семью привезут на родину 27 января.

Ранее Atas.info стало известно, что несколько лет назад сибирячка переехала в Германию с двумя сыновьями. Младший пошел в школу, где постоянно конфликтовал со сверстниками из-за языкового барьера. Она была частой гостьей в кабинете директора.

Также Нелли помогала освоиться в чужой стране россиянам. За эту деятельность её периодически наказывали и держали на карандаше власти.

После очередного скандала в школе с сыном-подростком Александром, к ним завалились, так называемые, местные органы опеки. Ребенка насильно отправили в детский дом.

Мальчик там сильно похудел и ослаб. Ему запрещали общаться с семьей на русском языке. Он постоянно плакал и просился домой.

Нелли начала активную борьбу за сына. Связалась с российскими дипломатами. В итоге, ей удалось спасти Александра. Уже сегодня её привезут в Новосибирск, пишут «Известия».

Немецкое Югендамт украло 13-летнего сына у уроженки Новосибирска
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#Алина Шефер#Дети#Детский дом#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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