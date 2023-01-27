В Бердске скончался легендарный комбриг спецназа Леонид Поляков

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:09
Поляков окончил Тюменское высшее военное училище. Отправился на службу в 70-е годы и дослужился до звания командира элитного подразделение ГРУ СССР.
Также он командовал батальоном в Пскове. И чуть позже перешел в командование полка Ленинградского Военного Округа – из него создал лучший центр по подготовке спецназовцев в стране.
Леонид Поляков имел огромный боевой опыт за плечами. Несколько раз служил в Чечне, где его сослуживцы прозвали «Батяня».
Последние годы жизни он провёл в Подмосковье.