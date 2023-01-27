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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Бердске скончался легендарный комбриг спецназа Леонид Поляков

27 января 2023, 05:06
Скончался легендарный командир спецназа из Бердска Леонид Поляков 26 января
О смерти командира Бердской бригады спецназа Леонида Полякова стало известно 26 января. Ему было 70 лет.

Поляков окончил Тюменское высшее военное училище. Отправился на службу в 70-е годы и дослужился до звания командира элитного подразделение ГРУ СССР.

Также он командовал батальоном в Пскове. И чуть позже перешел в командование полка Ленинградского Военного Округа – из него создал лучший центр по подготовке спецназовцев в стране.

Леонид Поляков имел огромный боевой опыт за плечами. Несколько раз служил в Чечне, где его сослуживцы прозвали «Батяня».

Последние годы жизни он провёл в Подмосковье.

 

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#Погиб#Военные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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