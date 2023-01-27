В Калининском районе машина сбила человека и врезалась в автобус

В сообщении говорится, что около дома № 40 машина наехала на человека, пересекающему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с маршруткой, из которой в момент наезда выходили пассажиры.

В ДТП пострадал 44 летний мужчина, его доставили с медицинское учреждение. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.