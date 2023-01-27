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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Калининском районе машина сбила человека и врезалась в автобус

27 января 2023, 15:20
Фото: 1MI
На Богдана Хмельницкого легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом

В Новосибирске автомобиль столкнулся с автобусом: пострадал один человек

ДТП произошло сегодня на Богдана Хмельницкого. «КИА» сначала сбил пешехода, потом протаранил пассажирский автобус.

 Об этом сообщает издание "НГС" со ссылкой на источник информации.

В сообщении говорится, что около дома № 40 машина наехала на человека, пересекающему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с маршруткой, из которой в момент наезда выходили пассажиры.
В ДТП пострадал 44 летний мужчина, его доставили с медицинское учреждение. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на улице Станционной случилось ДТП, в котором пострадала служебная машина.

#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Маршрутка#Киа#Пострадавший
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