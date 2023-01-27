В Калининском районе машина сбила человека и врезалась в автобус

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Об этом сообщает издание "НГС" со ссылкой на источник информации.
В сообщении говорится, что около дома № 40 машина наехала на человека, пересекающему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с маршруткой, из которой в момент наезда выходили пассажиры.
В ДТП пострадал 44 летний мужчина, его доставили с медицинское учреждение. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на улице Станционной случилось ДТП, в котором пострадала служебная машина.