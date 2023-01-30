Мать девочки, которая пнула одноклассницу, отказалась от экспертизы в Новосибирске

Мать второклассницы-дебоширки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы в Новосибирске. Женщину вызвали в полицию после того, как ее дочь пнула одноклассницу в школе.

Две девочки что-то не поделили и устроили потасовку во время перемены 27 января. Одна пнула другую в лицо. Пострадавшая школьница пришла домой с синяком под глазом, увидев это мама обратилась в полицию. Участниц конфликта и их родителей вызвали на допрос. «Мама девочки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас продолжаем проверку по факту случившегося», - сообщила представитель ГУ МВД региона Аягоз Ашимова Ранее этим инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он лично будет контролировать расследование драки школьниц. Пнула ногой в лицо: в Новосибирске избили второклассницу – в дело вмешался Бастрыкин Узнать подробнее