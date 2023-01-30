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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Мать девочки, которая пнула одноклассницу, отказалась от экспертизы в Новосибирске

30 января 2023, 06:20
Фото: 1MI
Мать второклассницы-дебоширки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы в Новосибирске. Женщину вызвали в полицию после того, как ее дочь пнула одноклассницу в школе.

Две девочки что-то не поделили и устроили потасовку во время перемены 27 января. Одна пнула другую в лицо.

Пострадавшая школьница пришла домой с синяком под глазом, увидев это мама обратилась в полицию. Участниц конфликта и их родителей вызвали на допрос.

«Мама девочки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас продолжаем проверку по факту случившегося», - сообщила представитель ГУ МВД региона Аягоз Ашимова

Ранее этим инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он лично будет контролировать расследование драки школьниц.

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#Алина Шефер#Общество#Дети#Драка#Новосибирск#Новосибирская область
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