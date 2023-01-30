Мать девочки, которая пнула одноклассницу, отказалась от экспертизы в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Две девочки что-то не поделили и устроили потасовку во время перемены 27 января. Одна пнула другую в лицо.
Пострадавшая школьница пришла домой с синяком под глазом, увидев это мама обратилась в полицию. Участниц конфликта и их родителей вызвали на допрос.
«Мама девочки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас продолжаем проверку по факту случившегося», - сообщила представитель ГУ МВД региона Аягоз Ашимова
Ранее этим инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он лично будет контролировать расследование драки школьниц.