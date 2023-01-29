Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По данным Следственного комитета по НСО, между второклассницами произошел конфликт. Одна девочка пнула другую ногой в лицо.
«В средствах массовой информации сообщалось, что ученица второго класса получила телесные повреждения в учебном заведении. По словам пострадавшей, одноклассница ударила ее ногой в лицо», — сказано в сообщении СК.
СУ СК по НСО инициировал проверку драки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться о проверке.
Напомним, ранее мы составили топ дел, которых Бастрыкин взял на контроль в Новосибирске. Так почему же наш регион в эпицентре скандальных историй, или почему к нему прикован взгляд центрального аппарата ведомства, - узнал Atas.info.