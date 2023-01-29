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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Пнула ногой в лицо: в Новосибирске избили второклассницу – в дело вмешался Бастрыкин

29 января 2023, 05:27
Фото: 1MI
Одноклассница ударила девочку по лицу

Бастрыкин потребовал проверить избиение второклассницы в новосибирской школе

Ученицы второго класса школы поругались в Новосибирске: дело дошло до потасовки – одна пнула другую в лицо. Региональный Следком начал проверку инцидента, а председатель СК поручил доложить об ее результатах.

По данным Следственного комитета по НСО, между второклассницами произошел конфликт. Одна девочка пнула другую ногой в лицо.

«В средствах массовой информации сообщалось, что ученица второго класса получила телесные повреждения в учебном заведении. По словам пострадавшей, одноклассница ударила ее ногой в лицо», — сказано в сообщении СК.

СУ СК по НСО инициировал проверку драки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться о проверке.

Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
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Напомним, ранее мы составили топ дел, которых Бастрыкин взял на контроль в Новосибирске. Так почему же наш регион в эпицентре скандальных историй, или почему к нему прикован взгляд центрального аппарата ведомства, - узнал Atas.info.

#Эмилия Губарева#Нападение#Дети#Школа#Происшествия#Общество#Новосибирск
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