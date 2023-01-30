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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Новосибирской области от взрыва газа обрушился гараж

30 января 2023, 04:25
Фото: 1MI
Гараж и автомобиль пострадали от взрыва газа в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 30 января 2023 года.

По данным ведомства, ЧП случилось накануне, 28 января. Идет расследование инцидента.

«В одном из гаражей в Венгерово произошла разгерметизации газового баллона. Уничтожен гараж и машина владельца. Никто из людей не пострадал», - доложил губернатору Орлов.

Напомним, в середине декабря прошлого года произошел мощный взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске. В результате обвалились порядка 10 боксов, также сгорели несколько автомобилей.

 

10 фото с места мощного взрыва в гаражах Новосибирска опубликованы МЧС
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#Алина Шефер#Взрыв#Гараж#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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