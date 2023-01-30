В Новосибирской области от взрыва газа обрушился гараж

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По данным ведомства, ЧП случилось накануне, 28 января. Идет расследование инцидента.
«В одном из гаражей в Венгерово произошла разгерметизации газового баллона. Уничтожен гараж и машина владельца. Никто из людей не пострадал», - доложил губернатору Орлов.
Напомним, в середине декабря прошлого года произошел мощный взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске. В результате обвалились порядка 10 боксов, также сгорели несколько автомобилей.