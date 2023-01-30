В Новосибирской области от взрыва газа обрушился гараж

Гараж и автомобиль пострадали от взрыва газа в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 30 января 2023 года.

По данным ведомства, ЧП случилось накануне, 28 января. Идет расследование инцидента. «В одном из гаражей в Венгерово произошла разгерметизации газового баллона. Уничтожен гараж и машина владельца. Никто из людей не пострадал», - доложил губернатору Орлов. Напомним, в середине декабря прошлого года произошел мощный взрыв в гаражах на улице Мира в Новосибирске. В результате обвалились порядка 10 боксов, также сгорели несколько автомобилей. 10 фото с места мощного взрыва в гаражах Новосибирска опубликованы МЧС Узнать подробнее