Коварный февраль: новосибирский астролог рассказала, что ждет россиян в феврале 2023

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«Февраль будет для многих напряженным. Также он выдастся богатым на события – в основном не такие радостные, как хотелось бы. Уже с 27 февраля начнутся большие перемены, новые ограничения и правила», - сообщила в разговоре с Atas.info астролог Богданова.
По словам специалиста, звезды сулят успех в феврале только Стрельцам, Рыбам, Овнам, Скорпионам, Близнецам и Ракам. Остальные начнут радоваться только в марте.
Также Юлия отметила, что не вошедшие в список счастливчиков знаки Зодиака должны быть особенно осторожны в начале февраля. Им советуют заняться своим здоровьем, чтобы благополучно встретить весну.
Напомним, полный астрологический прогноз на 2023 года астролог из Новосибирска Юлия Богданова давала ранее. Читайте его ниже по ссылке на сайте Atas.info.