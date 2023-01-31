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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:12

Коварный февраль: новосибирский астролог рассказала, что ждет россиян в феврале 2023

31 января 2023, 10:07
Фото: 1MI
Какие знаки Зодиака в опасности в Феврале 2023 - прогноз астролога из Новосибирска

Новосибирский астролог назвала знаки Зодиака, которых ждет крах в феврале

Нескольким знакам Зодиака не суждено похвастаться удачами в феврале 2023 года. Астролог из Новосибирска Юлия Богданова рассказала, что ждет россиян в последний месяц зимы.
«Февраль будет для многих напряженным. Также он выдастся богатым на события – в основном не такие радостные, как хотелось бы. Уже с 27 февраля начнутся большие перемены, новые ограничения и правила», - сообщила в разговоре с Atas.info астролог Богданова.

По словам специалиста, звезды сулят успех в феврале только Стрельцам, Рыбам, Овнам, Скорпионам, Близнецам и Ракам. Остальные начнут радоваться только в марте.

Также Юлия отметила, что не вошедшие в список счастливчиков знаки Зодиака должны быть особенно осторожны в начале февраля. Им советуют заняться своим здоровьем, чтобы благополучно встретить весну.

Напомним, полный астрологический прогноз на 2023 года астролог из Новосибирска Юлия Богданова давала ранее. Читайте его ниже по ссылке на сайте Atas.info.

 

Астрологический прогноз на 2023 год для знаков Зодиака: самые коварные даты
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#Алина Шефер#Астролог#Знаки Зодиака#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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