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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Ребенка-инвалида обеспечили инсулином в Новосибирске после прокурорской проверки

31 января 2023, 03:08
Фото: 1MI
Инсулин в полном объеме дали ребенку после проверки

Семья инвалидов не получила лекарства от диабета в Новосибирске

Семью обеспечили необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием после вмешательства прокуратуры, сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура провела проверку исполнения ГБУЗ НСО «Городская поликлиника N 18» законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа. Выяснилось, что медучреждение нарушило своевременное обеспечение лекарствами ребенка-инвалида и его матери-инвалида.

«Состоящие на учете у эндокринолога с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет ребенок- инвалид и его мама- инвалид, не обеспечены тест-полосками и инсулином в необходимом объёме»,- сообщили в пресс-службе.

В итоге главному врачу поликлиники внесли представление. Также три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Семье выдали медицинские изделия в полном объеме.

Инвалиду с диабетом выдали инсулин после вмешательства прокуратуры в Бердске
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Напомним, что ранее Новосибирская прокуратура помогла инвалиду с сахарным диабетом из Бердска получить медицинские изделия. 

#Эмилия Губарева#Дети#Прокуратура#Лекарство#Общество#Новосибирск
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