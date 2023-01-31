Ребенка-инвалида обеспечили инсулином в Новосибирске после прокурорской проверки

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Прокуратура провела проверку исполнения ГБУЗ НСО «Городская поликлиника N 18» законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа. Выяснилось, что медучреждение нарушило своевременное обеспечение лекарствами ребенка-инвалида и его матери-инвалида.
«Состоящие на учете у эндокринолога с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет ребенок- инвалид и его мама- инвалид, не обеспечены тест-полосками и инсулином в необходимом объёме»,- сообщили в пресс-службе.
В итоге главному врачу поликлиники внесли представление. Также три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Семье выдали медицинские изделия в полном объеме.
Напомним, что ранее Новосибирская прокуратура помогла инвалиду с сахарным диабетом из Бердска получить медицинские изделия.