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Published Сегодня, 04:11

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Updated Сегодня, 04:13

Священник из Новосибирска Сергий Рожков отправился в зону СВО

31 января 2023, 04:11
Фото: sibstarover.ru
Отец Сергий Рожков уехал из Новосибирска в зону СВО с гуманитарной миссией
Отец старообрядческой общины Сергий Рожков уехал из Новосибирска в зону СВО. Он встретился с земляками и передал им посылки.

Как рассказал священник, некоторые солдаты уже исповедались у него. Потом он отдал бойцам гуманитарный груз: газовые баллоны, инструменты и многое другое, пишет издание sibstarover.ru.

По словам отца Рожкова, военные получают все необходимое для службы. В том числе, еду, одежду, бронежилеты.

Больше Сергея удивило, что многим бойцам разрешают носить бороду. И при этом она не означает, что эти люди верующие.

Напомним, вчера, 30 января, стало известно, что в зону спецоперации отбыл вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он уехал во главе батальона «Вега».

Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»
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#Алина Шефер#Священник#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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