Священник из Новосибирска Сергий Рожков отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Как рассказал священник, некоторые солдаты уже исповедались у него. Потом он отдал бойцам гуманитарный груз: газовые баллоны, инструменты и многое другое, пишет издание sibstarover.ru.
По словам отца Рожкова, военные получают все необходимое для службы. В том числе, еду, одежду, бронежилеты.
Больше Сергея удивило, что многим бойцам разрешают носить бороду. И при этом она не означает, что эти люди верующие.
Напомним, вчера, 30 января, стало известно, что в зону спецоперации отбыл вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он уехал во главе батальона «Вега».