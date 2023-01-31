Травников рассказал, что обсудил участие в выборах с Путиным

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:37
В процессе прямого эфира 31 января губернатору Новосибирской области Андрею Травникову задали, ставший уже традиционным вопрос, планирует ли он участие в выборах в сентябре 2023 года. В ответе на этот вопрос губернатор подчеркнул, что определенное решение уже есть:
«Я уже свою позицию высказывал, безусловно, определенное решение есть: и мое решение, и решение президента, но раньше времени я его озвучивать не буду, потому что есть другие задачи – по решению хозяйственных вопросов, вопросов социально-экономического развития, помощи нашим военнослужащим. Зачем я сейчас будут отвлекаться на политические баталии? А если кого-то из оппонентов это беспокоит, могу сказать, пусть их надежда умрет последней», – сказал Андрей Травников.
16 января 2023 года Владимир Путин встретился с Андреем Травниковым в режиме видео-конференции. В процессе встречи президент отметил лидерство Новосибирской области в разных сферах деятельности: «Все параметры весьма достойные, удовлетворительные», - сказал глава государства.
Является ли эта встреча своеобразной поддержкой губернатора на выборах, которые пройдут 10 сентября, в 22 субъектах России, в том числе, в нашей области, этот вопрос остался без ответа.