Травников рассказал, что обсудил участие в выборах с Путиным

«Я уже свою позицию высказывал, безусловно, определенное решение есть: и мое решение, и решение президента, но раньше времени я его озвучивать не буду, потому что есть другие задачи – по решению хозяйственных вопросов, вопросов социально-экономического развития, помощи нашим военнослужащим. Зачем я сейчас будут отвлекаться на политические баталии? А если кого-то из оппонентов это беспокоит, могу сказать, пусть их надежда умрет последней», – сказал Андрей Травников.