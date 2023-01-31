По словам губернатора, наибольшую сложность составляет поиск застройщиков, как это было со строительством школы № 57. А также постоянный рост цен на строительные материалы, когда стоимость сметы увеличивается быстрее, чем финансирование строительства. В 2022 году приходилось трижды менять сметную стоимость проекта. Это была не единственная сложность, также были недоработки со стороны исполнителей проектных работ, как муниципальных, так и государственных, что затягивало ввод новых объектов.