Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По словам губернатора, наибольшую сложность составляет поиск застройщиков, как это было со строительством школы № 57. А также постоянный рост цен на строительные материалы, когда стоимость сметы увеличивается быстрее, чем финансирование строительства. В 2022 году приходилось трижды менять сметную стоимость проекта. Это была не единственная сложность, также были недоработки со стороны исполнителей проектных работ, как муниципальных, так и государственных, что затягивало ввод новых объектов.
Для решения этой проблемы создано Проектное бюро, которое будет отвечать за выполнение проектных работ социальных объектов. В 2022 году было введено 4 школы — строительство гимназии на Детском Проезде в Академгородке, в пос. Восход, в Сузунском районе и это выкуп нового здания под школу в Купино. Ряд школ, в частности, школа № 57, школа № 54 строятся за счет областного бюджета.
Еще одно направление — капитальный ремонт и восстановление действующих школ. Сегодня ведутся работы по ремонту и реконструкции школы № 180, работы должны быть закончены в этом году, что позволит создать дополнительно 300 учебных мест,» — рассказал о том, что делается в Новосибирской области для решения проблем с недостатком мест в школах губернатор Андрей Травников.
«В планах на 2023 год — строительство 14 школ, так как ежегодно в области необходимо вводить более 10 000 учебных мест. Увеличить количество строящихся школ удалось за счет участия во всех федеральных программах, в том числе в таких программах, как строительство школ по концессионным соглашениям и за счет областного финансирования строительства школ» — завершил ответ на вопрос о школах Андрей Травников.
В то же время, при острой нехватке учебных мест в школах, особенно в Центральном районе, есть риск перезонирования участка на месте магазина «Универсам» с целью строительства там высоток. Если это произойдет, вопрос с переполненными школами станет еще актуальнее.