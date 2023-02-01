atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Новосибирская область сама готовит кадры для предприятий ОПК

Сегодня, 12:20

Новосибирская область самостоятельно готовит необходимые для предприятий ОПК кадры

О подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса сегодня на межрегиональной пресс-конференции рассказал заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Он сообщил, что сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требуются инженеры, операторы станков, токари, техники, фрезеровщики, слесари механо-сборочных работ и монтажники радиоэлектронной аппаратуры.
«Мы в приоритетном порядке решаем задачу по кадровому обеспечению предприятий, выполняющих оборонный заказ», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что минсоцразвия Новосибирской области приводит примерные цифры кадрового дефицита оборонно-промышленного комплекса. Его причиной стали высокие темпы роста сектора.

#Кадры#Предпритяия опк#Минтруда#Подготовка#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске
30 января 11:25
«Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама»
31 января 05:24
Хорошо посидели: чиновники закусили на 220 000 на заседании минкульта НСО
Сегодня, 03:33
В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери
31 января 05:44
Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18
31 января 06:52
Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали и отключили от ИВЛ
31 января 09:33