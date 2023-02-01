Новосибирская область сама готовит кадры для предприятий ОПК

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Он сообщил, что сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требуются инженеры, операторы станков, токари, техники, фрезеровщики, слесари механо-сборочных работ и монтажники радиоэлектронной аппаратуры.
«Мы в приоритетном порядке решаем задачу по кадровому обеспечению предприятий, выполняющих оборонный заказ», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что минсоцразвия Новосибирской области приводит примерные цифры кадрового дефицита оборонно-промышленного комплекса. Его причиной стали высокие темпы роста сектора.