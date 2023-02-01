Новосибирская область сама готовит кадры для предприятий ОПК

Он сообщил, что сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требуются инженеры, операторы станков, токари, техники, фрезеровщики, слесари механо-сборочных работ и монтажники радиоэлектронной аппаратуры.

«Мы в приоритетном порядке решаем задачу по кадровому обеспечению предприятий, выполняющих оборонный заказ», — подчеркнул министр.