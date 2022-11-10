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На оборонке Новосибирска готовы платить 100 тысяч: кому и почему

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
Рабочий за станком

Зарплаты на обронном комплексе Новосибирска выросли до 120 тысяч рублей

Минсоцразвия Новосибирской области приводит примерные цифры кадрового дефицита оборонно-промышленного комплекса. Его причиной стали высокие темпы роста сектора.

Ожидаемые зарплаты в новосибирском ОПК колеблются от 45 тыс рублей до 120 тыс. На производствах ждут разных квалифицированных кадров: регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, токарей, инженеров, монтажников, слесарей и других.

На 19 региональных предприятиях военной отрасли, по данным минсоцразвития, сегодня требуются 870 сотрудников.

Для восполнения рабочего дефицита, Центр опережающей профессиональной подготовки организует обучение и переобучение граждан, которые получат востребованные на производстве специальности.

Ранее сообщалось о новых датах запуска транспортно-логистического терминала.

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#Общество#Бизнес#ОПК#Работа#Новосибирск#Новосибирская область
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