На оборонке Новосибирска готовы платить 100 тысяч: кому и почему

Ожидаемые зарплаты в новосибирском ОПК колеблются от 45 тыс рублей до 120 тыс. На производствах ждут разных квалифицированных кадров: регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, токарей, инженеров, монтажников, слесарей и других.
На 19 региональных предприятиях военной отрасли, по данным минсоцразвития, сегодня требуются 870 сотрудников.
Для восполнения рабочего дефицита, Центр опережающей профессиональной подготовки организует обучение и переобучение граждан, которые получат востребованные на производстве специальности.
Ранее сообщалось о новых датах запуска транспортно-логистического терминала.