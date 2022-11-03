Накануне Дня народного единства губернатор наградил новосибирцев орденами и медалями

"Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого", – так высказался губернатор о значимости данного мероприятия.