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Накануне Дня народного единства губернатор наградил новосибирцев орденами и медалями

Сегодня, 12:26
Фото: nso.ru
Губернатор Травников вручает награды
В преддверии Дня народного единства в большом зале правительства Новосибирской области губернатор торжественно вручал награды отличившимся жителям региона

Андрей Травников и спикер Заксобрания Андрей Шимкив награждали рабочих, бизнесменов, строителей, врачей, учёных и спортсменов новосибирской области государственными и региональными знаками отличия.

В числе прочих Орденом Дружбы был награжден президент ООО "Концерн Сибирь" Валерий Червов, начальник участка цеха 3 завода "Искра" Любовь Мальцева и газорезчик НПО "Элсиб" Антон Покакаев были удостоены медалью "За заслуги перед Отечеством II степени".

"Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого", – так высказался губернатор о значимости данного мероприятия.

Ранее к губернатору НСО Андрею Травникову обратилась инициативная группа жен военных по поводу тувинских призывников, держащих в страхе мобилизованных из других регионов в лагере «Гренада» под Бердском.

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