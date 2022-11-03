Накануне Дня народного единства губернатор наградил новосибирцев орденами и медалями

Андрей Травников и спикер Заксобрания Андрей Шимкив награждали рабочих, бизнесменов, строителей, врачей, учёных и спортсменов новосибирской области государственными и региональными знаками отличия.
В числе прочих Орденом Дружбы был награжден президент ООО "Концерн Сибирь" Валерий Червов, начальник участка цеха 3 завода "Искра" Любовь Мальцева и газорезчик НПО "Элсиб" Антон Покакаев были удостоены медалью "За заслуги перед Отечеством II степени".
"Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого", – так высказался губернатор о значимости данного мероприятия.
Ранее к губернатору НСО Андрею Травникову обратилась инициативная группа жен военных по поводу тувинских призывников, держащих в страхе мобилизованных из других регионов в лагере «Гренада» под Бердском.