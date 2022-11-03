Новосибирские власти пообещали не отправлять срочников на СВО

По словам Нелюбова, призывников на территорию проведения СВО оправлять "категорически запрещено". Чтобы попасть на СВО, военнослужащий срочной службы должен подписать контракт с Минобороны РФ и пройти трехмесячную подготовку.



"По срочникам ограничения есть. Даже если человек призывался по срочной службе, чтобы заключить контракт, есть временное обязательство, чтобы потом заключить контракт. Должно пройти не менее трех месяцев, прежде чем сможет приступить (к контрактной службе. - Прим. ред.)", – заявил он.



Замглавы региона уточнил, что призывники направляются только в воинские части на территории Российской федерации, за исключением “субъектов, которые были присоединены и на территории которых объявлено военное положение” .



Ранее сообщалось, что в рамках осеннего срочного призыва в новосибирской области планируется набрать две тысячи срочников.