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Стало известно, куда отправятся служить призывники из Новосибирской области

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Всех солдат распределят в части по всей России

15 призывников из Новосибирской области отправят служить в Президентский полк

Некоторых призывников из Новосибирской области отправят служить в Президентский полк, подробности рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

По словам военкома НСО Евгения Кудрявцева, с 1 ноября в Новосибирской области стартовал осенний призыв. От региона на службу отправятся около 2 тысяч срочников.

Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
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Из них около 20 призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра». Также, около 15 парней будут служить в Президентскому полку.

Других сибиряков распределят на службу по всей России. Срочников будут доставлять на места воинскими эшелонами, на машинах воинских частей и вертолетах.  

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28 октября состоялись проводы будущих бойцов. Их отправили на учения в Академгородок. Только вот успели они лишь доехать до училища.

Их развернули домой, так как мобилизация в России закончилась. Не все согласились с таким раскладом, и пошли добровольцами в военкомат. Однако вариантов, кроме как подписать контракт на службу, больше не оказалось.

Мобилизованного в Бердске инженера отпустили домой
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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