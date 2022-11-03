Стало известно, куда отправятся служить призывники из Новосибирской области

По словам военкома НСО Евгения Кудрявцева, с 1 ноября в Новосибирской области стартовал осенний призыв. От региона на службу отправятся около 2 тысяч срочников.
Из них около 20 призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра». Также, около 15 парней будут служить в Президентскому полку.
Других сибиряков распределят на службу по всей России. Срочников будут доставлять на места воинскими эшелонами, на машинах воинских частей и вертолетах.
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28 октября состоялись проводы будущих бойцов. Их отправили на учения в Академгородок. Только вот успели они лишь доехать до училища.
Их развернули домой, так как мобилизация в России закончилась. Не все согласились с таким раскладом, и пошли добровольцами в военкомат. Однако вариантов, кроме как подписать контракт на службу, больше не оказалось.