Накануне Министерство обороны РФ заявило, что в стране завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации. Это означает, что военкоматы не будут вручать повестки гражданам, попадающих под мобилизацию. Военные комиссариаты с 31 октября приступили к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.