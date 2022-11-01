Накануне Министерство обороны РФ заявило, что в стране завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации. Это означает, что военкоматы не будут вручать повестки гражданам, попадающих под мобилизацию. Военные комиссариаты с 31 октября приступили к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Официально осенний призыв в Новосибирской области начался 1 ноября-2022. Уже создана призывная комиссия по постановлению губернатора. Оказать содействие в работе рекомендовано и главам муниципальных районов.