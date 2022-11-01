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Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября

Сегодня, 02:12
Фото: atas.info
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В Новосибирской области стартовал осенний призыв во вторник, 1 ноября, а соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Накануне Министерство обороны РФ заявило, что в стране завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации. Это означает, что военкоматы не будут вручать повестки гражданам, попадающих под мобилизацию. Военные комиссариаты с 31 октября приступили к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Официально осенний призыв в Новосибирской области начался 1 ноября-2022. Уже создана призывная комиссия по постановлению губернатора. Оказать содействие в работе рекомендовано и главам муниципальных районов.

Напомним, что по всей России перенесли дату осеннего призыва (на месяц) на срочную службу в армию, постановление подписал президент России Владимир Путин от 30 сентября 2022 года. Из документа следует, что на военную службу в ноябре призовут 120 тысяч человек – это будет граждане от 18 до 27 лет. От Новосибирской области обычно уходят от 2 до 3 тысяч человек. 
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#2022#Призыв
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