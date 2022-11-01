На окна новосибирского военкомата повесили решетки

Напомним, что в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: 29 октября сибиряк поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки. У нас же поджог заказали иностранцы, которых вычислили ФСБ.