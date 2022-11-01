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На окна новосибирского военкомата повесили решетки

Сегодня, 04:51
Фото: ВК/"Наша Дзержинка"
В Новосибирске на военкомат повесили металлические решетки, подробности рассказали в ВК-группе «Наша Дзержинка».

Как отметили в посте, окна военкомата по Дзержинскому району начали укреплять металлическими решетками. Сейчас конструкции установлены на четырех окнах здания.

Автор поста пишет, что такая мера необходима после криминальных нападений, а решетки же их обезопасят.

Напомним, что в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: 29 октября сибиряк поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки. У нас же поджог заказали иностранцы, которых вычислили ФСБ.

Также читайте, что осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября. Уже создана призывная комиссия по постановлению губернатора. Оказать содействие в работе рекомендовано и главам муниципальных районов.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Военкомат
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