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Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора

Сегодня, 02:57
Фото: atas.info

Сотрудники ФСБ задержали организатора поджога военкомата в Новосибирске

Управление ФСБ по Новосибирской области задержало подозреваемого в организации поджогов военкомата 29 сентября, о чем сообщили в ведомстве.

Организатором оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Выяснилось, что он осуществлял поиск исполнителей поджогов в военкоматах по заданию иностранных заказчиков.

Поджоги планировались для запугивания населения. Другой причиной стало склонение новосибирцев к отказу от участия в спецоперации. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого обвиняют по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта». Мужчину посадили под стражу на 2 месяца.

Напомним, в Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан

Также это не единственный случай поджогов военкоматов в России в сентября. После объявления частичной мобилизации, насчитывается минимум 10 случаев, когда злоумышленники поджигают здания военного комиссариата. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Суд#Полиция
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