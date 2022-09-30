Организатором оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Выяснилось, что он осуществлял поиск исполнителей поджогов в военкоматах по заданию иностранных заказчиков.
Поджоги планировались для запугивания населения. Другой причиной стало склонение новосибирцев к отказу от участия в спецоперации. Следователи возбудили уголовное дело.
Подозреваемого обвиняют по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта». Мужчину посадили под стражу на 2 месяца.
Напомним, в Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан.
Также это не единственный случай поджогов военкоматов в России в сентября. После объявления частичной мобилизации, насчитывается минимум 10 случаев, когда злоумышленники поджигают здания военного комиссариата.