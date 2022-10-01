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В Новосибирской области перенесли осенний призыв в армию на 1 ноября

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
В Новосибирской области и по всей России перенесли дату осеннего призыва на срочную службу в армию на 1 ноября 2022 года. Информация взята из постановления за подписью президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2022 года.

В документе уточняется, что на военную службу в ноябре призовут 120 тысяч человек – это будет граждане от 18 до 27 лет, которые обязаны пройти срочную службу в армии. 

Стоит отметить, что отправлять на спецоперацию в Украине срочников не будут, если верить словам Путина – они будут служить как и раньше, а после дембеля никто их не будет сразу забирать на боевые действия, они спокойно смогут вернуться домой.

Вероятнее всего, что на перенос повлияла частичная мобилизация, благодаря которой забиты все места в казармах и даже выставлены палатки. 

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#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирская область#Россия#Армия#Призыв#Осенний призыв#Служба
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