В Новосибирской области перенесли осенний призыв в армию на 1 ноября

В документе уточняется, что на военную службу в ноябре призовут 120 тысяч человек – это будет граждане от 18 до 27 лет, которые обязаны пройти срочную службу в армии.
Стоит отметить, что отправлять на спецоперацию в Украине срочников не будут, если верить словам Путина – они будут служить как и раньше, а после дембеля никто их не будет сразу забирать на боевые действия, они спокойно смогут вернуться домой.
Вероятнее всего, что на перенос повлияла частичная мобилизация, благодаря которой забиты все места в казармах и даже выставлены палатки.