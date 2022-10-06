Мобилизованные из Новосибирской области могут оставить своих животных в приютах

В Новосибирске завершился первый этап частичной мобилизации. Тысячи призывников были отправлены на учения для подготовки к участию в СВО.
В связи с этим, власти разрешили оставить животных в приютах тем, у кого нет возможности отдать их родственникам. Оставить своего питомца можно на безвозмездной основе. Для этого лишь стоит заранее предупредить приют.
В настоящий момент в области готовы принять животных 17 приютов. В Новосибирске находятся таких 3 учреждений, в Новосибирском районе – 4 и так далее. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что в новосибирских военкоматах практически не осталось очередей из мобилизованных призывников. В учреждениях сейчас остались только призывники-срочники, а мобилизованных практически не осталось.