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Медали

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2024
Путин наградил отличившихся жителей Новосибирской области
Девять жителей Новосибирской области наградил Владимир Путин, следует из сообщения на сайте президента России.
9 июля, 10:44
Выпускников с успешным окончанием школы поздравил новосибирский губернатор
Стобалльников из Новосибирской области поздравили губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев.
4 июля, 04:32
2023
Госнаграды получили девять бойцов-разведчиков СВО из Новосибирской области
Девять военных, участвующих в спецоперации из Новосибирской области, наградили госнаградами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
28 августа 2023, 06:27
В Новосибирске наградили сотрудников колледжа медалью Покрышкина
Технический колледж имени А.И. Покрышкина в Новосибирске наградил трех своих работников медалью, которая была учреждена в честь этого знаменитого воина-сибиряка. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
14 мая 2023, 09:21
Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
Неизвестные выбросили на помойку в Бердске медали в честь 60 и 65-летия Победы в ВОВ. Их нашел водитель мусоровоза Олег Быков.
7 февраля 2023, 04:49
2022
Медаль «За отвагу» вручили добровольцу СВО из Новосибирской области
15 ноября 2022, 02:53
Накануне Дня народного единства губернатор наградил новосибирцев орденами и медалями
3 ноября 2022, 12:26

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