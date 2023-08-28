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Госнаграды получили девять бойцов-разведчиков СВО из Новосибирской области

Госнаграды получили девять бойцов-разведчиков СВО из Новосибирской области

28 августа 2023, 06:27
Фото: 1MI
Девять военных, участвующих в спецоперации из Новосибирской области, наградили госнаградами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бойцов поблагодарил за службу замгубернатора области Евгений Прохоренко. Он пожелал им скорого возвращения домой.

На торжественную церемонию награждения были приглашены девять разведчиков зоны СВО. Медали и Ордена им вручали Прохоренко и советник губернатора Михаил Симонян.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин лично наградил медалью «За отвагу» жителя села Верх-Тула Новосибирской области Максима Петлевана. Парень проявил мужество в зоне СВО.

Путин наградил мобилизованного из Новосибирской области Петлевана медалью «За отвагу»
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Участник СВО#Медали
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