Госнаграды получили девять бойцов-разведчиков СВО из Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Бойцов поблагодарил за службу замгубернатора области Евгений Прохоренко. Он пожелал им скорого возвращения домой.
На торжественную церемонию награждения были приглашены девять разведчиков зоны СВО. Медали и Ордена им вручали Прохоренко и советник губернатора Михаил Симонян.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин лично наградил медалью «За отвагу» жителя села Верх-Тула Новосибирской области Максима Петлевана. Парень проявил мужество в зоне СВО.