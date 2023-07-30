Путин наградил мобилизованного из Новосибирской области Петлевана медалью «За отвагу»

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Медаль «За отвагу» была вручена жителю небольшого села Верх-Тула в Новосибирской области Максиму Петлевану. Президент России, Владимир Путин, подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в администрации Верх-Тулинского сельсовета.
Максим Петлеван был призван во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года и отправился в зону спецоперации. Там он проявил храбрость и героизм, выполняя свои боевые задачи. Сейчас военный находится на службе в СВО.
Награда, которую получил Максим, стала символом его отваги и преданности Родине. Она вызывает гордость у всех его односельчан. Администрация села ждет его приезда, чтобы лично поздравить и вручить награду.