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Путин наградил мобилизованного из Новосибирской области Петлевана медалью «За отвагу»

30 июля 2023, 03:41
Фото: Администрация Верх-Тулинского сельсовета
Награду получил участник СВО
Максим Петлеван, житель села Верх-Тула, получил медаль «За отвагу» от президента России Владимира Путина за проявленное мужество и героизм во время спецоперации.

Медаль «За отвагу» была вручена жителю небольшого села Верх-Тула в Новосибирской области Максиму Петлевану. Президент России, Владимир Путин, подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в администрации Верх-Тулинского сельсовета.

Максим Петлеван был призван во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года и отправился в зону спецоперации. Там он проявил храбрость и героизм, выполняя свои боевые задачи. Сейчас военный находится на службе в СВО.

Награда, которую получил Максим, стала символом его отваги и преданности Родине. Она вызывает гордость у всех его односельчан. Администрация села ждет его приезда, чтобы лично поздравить и вручить награду.

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#Эмилия Губарева#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Владимир Путин#Участник СВО#Награда#Медаль
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