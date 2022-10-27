Военный из Новосибирской области получил медаль «За отвагу» и вернулся домой

Сергей Бормотов родом из села Баган. Как пишет газета «Степная Нива», сибиряк отправился в зону СВО в первые дни и провел там восемь месяцев. Награду Сергей получил на передовой – за успешное выполнение боевой задачи.
С помощью дрона его подразделение обнаружило рядом военную технику противника и тогда бойцы не дали себя окружить, и открыли огонь. Нападения удалось избежать, а цели неприятеля были поражены.
22 сентября по позициям российских военнослужащих ударила чужая техника, тогда Сергей потерял друзей и товарищей. Несмотря на осколочное ранение, он выносил на себе раненых и убитых. Из-за ранения сибиряка отправили в отпуск на 30 дней – это время он проведет на родине со своей семьей.
Напомним, что ранее президент Путин наградил ефрейтора из Бердска медалью Суворова. В апреле под городом Изюм произошло сражение, в котором экипаж Александра Сергеевича подбил 3 вражеских танка.