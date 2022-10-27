Военный из Новосибирской области получил медаль «За отвагу» и вернулся домой

22 сентября по позициям российских военнослужащих ударила чужая техника, тогда Сергей потерял друзей и товарищей. Несмотря на осколочное ранение, он выносил на себе раненых и убитых. Из-за ранения сибиряка отправили в отпуск на 30 дней – это время он проведет на родине со своей семьей.