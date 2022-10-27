atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Герой нашего времени: новосибирский военный награжден медалью «За отвагу»

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Сейчас Сергей в отпуске, но вскоре вернется в зону СВО

Военный из Новосибирской области получил медаль «За отвагу» и вернулся домой

Медалью «За отвагу» наградили военного из Новосибирской области: тот прикрывал своих товарищей и получил ранение.

Сергей Бормотов родом из села Баган. Как пишет газета «Степная Нива», сибиряк отправился в зону СВО в первые дни и провел там восемь месяцев. Награду Сергей получил на передовой – за успешное выполнение боевой задачи.

С помощью дрона его подразделение обнаружило рядом военную технику противника и тогда бойцы не дали себя окружить, и открыли огонь. Нападения удалось избежать, а цели неприятеля были поражены.

22 сентября по позициям российских военнослужащих ударила чужая техника, тогда Сергей потерял друзей и товарищей. Несмотря на осколочное ранение, он выносил на себе раненых и убитых. Из-за ранения сибиряка отправили в отпуск на 30 дней – это время он проведет на родине со своей семьей.

Напомним, что ранее президент Путин наградил ефрейтора из Бердска медалью Суворова. В апреле под городом Изюм произошло сражение, в котором экипаж Александра Сергеевича подбил 3 вражеских танка.

Ветеран Чеченской войны из Новосибирска погиб во время спецоперации
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
25 октября, 21:30
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Сегодня, 10:37
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Вчера, 10:42
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Сегодня, 08:57
Брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки
Сегодня, 13:03
Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске
Вчера, 16:38