atas.info
ГлавноеВсе новости

Путин наградил ефрейтора из Бердска медалью Суворова

Сегодня, 13:42
Фото: Администрация Бердска
На фото Александр Макаров и его семья
Участник специальной военной операции на Украине получил медаль Суворова, о чем рассказали на сайте администрации города Бердска.

Медаль Суворова – это высокая государственная награда, которой награждают военнослужащих за мужество и отвагу, проявленных при защите Родины. Так, 9 сентября в администрации торжественно наградили ефрейтора Александра Макарова.

Военный принял участие в спецоперации на Донбассе в составе танковых войск. В апреле под городом Изюм произошло сражение, в котором экипаж Александра Сергеевича подбил 3 вражеских танка.

Напомним, ранее в Новосибирской области простились с погибшим на Украине 32-летним майором.

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
Подпишитесь
Выборы депутатов Заксобрания начались в Новосибирской области
Сегодня, 11:04
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Сегодня, 12:38
25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске
Сегодня, 10:16
Дороговизна билетов отталкивает болельщиков от матчей ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 12:10
Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области
Вчера, 18:35
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon
Сегодня, 11:42