Путин наградил ефрейтора из Бердска медалью Суворова

Медаль Суворова – это высокая государственная награда, которой награждают военнослужащих за мужество и отвагу, проявленных при защите Родины. Так, 9 сентября в администрации торжественно наградили ефрейтора Александра Макарова.
Военный принял участие в спецоперации на Донбассе в составе танковых войск. В апреле под городом Изюм произошло сражение, в котором экипаж Александра Сергеевича подбил 3 вражеских танка.
Напомним, ранее в Новосибирской области простились с погибшим на Украине 32-летним майором.