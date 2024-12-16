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Posted 16 декабря, 11:58

Published 16 декабря, 11:58

Modified 16 декабря, 12:35

Updated 16 декабря, 12:35

Новосибирские спортсменки взяли золото в Будапеште

Новосибирские спортсменки взяли золото в Будапеште

16 декабря 2024, 11:58
Фото: Источник: Телеграм-канал Максима Кудрявцева.
Пловчихи из Новосибирска стали первыми в смешанной эстафете. С победой девушек поздравил Максим Кудрявцев в своем Телеграм-канале.

Арина Суркова и Дарья Тимофеевна пришли первыми в смешанной комбинированной эстафете 4×1000 метров на чемпионате мира по плаванью в Будапеште. Девушки были удостоены золотых медалей.

Мэр подчеркивает, что успех сибирячек в очередной раз доказывает, что Новосибирск является родиной многих чемпионов.

Напомним, эта победа — далеко не первое серьезное достижение для Арины и Дарьи. Медали из Будапешта стали уже вторым золотом в их коллекции. Ранее они победили на международных состязаниях на короткой воде.

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