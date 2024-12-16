Новосибирские спортсменки взяли золото в Будапеште

Posted 16 декабря, 11:58
Published 16 декабря, 11:58
Modified 16 декабря, 12:35
Updated 16 декабря, 12:35
Арина Суркова и Дарья Тимофеевна пришли первыми в смешанной комбинированной эстафете 4×1000 метров на чемпионате мира по плаванью в Будапеште. Девушки были удостоены золотых медалей.
Мэр подчеркивает, что успех сибирячек в очередной раз доказывает, что Новосибирск является родиной многих чемпионов.
Напомним, эта победа — далеко не первое серьезное достижение для Арины и Дарьи. Медали из Будапешта стали уже вторым золотом в их коллекции. Ранее они победили на международных состязаниях на короткой воде.