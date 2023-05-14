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В Новосибирске наградили сотрудников колледжа медалью Покрышкина

14 мая 2023, 09:21
Фото: 2ГИС
Технический колледж имени А.И. Покрышкина в Новосибирске наградил трех своих работников медалью, которая была учреждена в честь этого знаменитого воина-сибиряка. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

Медаль является призом за активную поддержку патриотического воспитания и сохранение памяти о воинах-сибиряках. Медали получили три работника колледжа: Ольга Пензаева, выполняющая работы по обслуживанию и ремонту, Сергей Синеков, заведующий учебно-производственными мастерскими, и Анатолий Шитов, который является токарем.

Возможно, эти работники уже давно занимаются патриотической работой и с большим интересом относятся к теме воинов-сибиряков, поэтому их достойный вклад был отмечен медалью Покрышкина.

#Алина Шефер#Медали#Покрышкин#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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