В Новосибирске наградили сотрудников колледжа медалью Покрышкина

Медаль является призом за активную поддержку патриотического воспитания и сохранение памяти о воинах-сибиряках. Медали получили три работника колледжа: Ольга Пензаева, выполняющая работы по обслуживанию и ремонту, Сергей Синеков, заведующий учебно-производственными мастерскими, и Анатолий Шитов, который является токарем.