В Новосибирске наградили сотрудников колледжа медалью Покрышкина

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Медаль является призом за активную поддержку патриотического воспитания и сохранение памяти о воинах-сибиряках. Медали получили три работника колледжа: Ольга Пензаева, выполняющая работы по обслуживанию и ремонту, Сергей Синеков, заведующий учебно-производственными мастерскими, и Анатолий Шитов, который является токарем.
Возможно, эти работники уже давно занимаются патриотической работой и с большим интересом относятся к теме воинов-сибиряков, поэтому их достойный вклад был отмечен медалью Покрышкина.