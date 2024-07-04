Выпускников с успешным окончанием школы поздравил новосибирский губернатор

На традиционном приеме «Золотые надежды России» чествовали выпускников, получивших золотую медаль и тех, кто набрал за ЕГЭ 100 баллов. В этом году медаль получили 1787 человек (в 2023 году было 1025), а высший балл за экзамен получили 158 учеников (в 2023 — 103). Среди них есть трижды стобалльник — Александр Иванов, выпускник Мошковской СОШ № 1. Он получил 100 баллов по русскому языку, химии, биологии.