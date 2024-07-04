Выпускников с успешным окончанием школы поздравил новосибирский губернатор

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
На традиционном приеме «Золотые надежды России» чествовали выпускников, получивших золотую медаль и тех, кто набрал за ЕГЭ 100 баллов. В этом году медаль получили 1787 человек (в 2023 году было 1025), а высший балл за экзамен получили 158 учеников (в 2023 — 103). Среди них есть трижды стобалльник — Александр Иванов, выпускник Мошковской СОШ № 1. Он получил 100 баллов по русскому языку, химии, биологии.
«Вы получили дипломы, которые позволяют вам выбрать практически любое направление дальнейшего обучения, любую профессию. Этот высокий результат — ваша заслуга и поддержка ваших родителей, а ещё это результат большого труда ваших учителей и дополнительный повод для гордости, потому что вы прошли обучение в одной из лучших систем образования нашей страны», — обратился к бывшим школьникам губернатор.
«Для того, чтобы в 2024 году в нашей области было в полтора раза больше стобалльников, чем в прошлом, и чтобы в этом зале собрались почти две тысячи серебряных и золотых медалистов, была проделана большая работа. Вашим учителям самим приходилось учиться, менять подходы, перенимать опыт… У них это получилось, за что они заслуживают всяческой благодарности не только от нас — от руководителей, но и от каждого из вас», — подытожил Андрей Травников.
Также поздравления получили и родители. Ранее выпускников наградили медалями «За особые успехи в учении», в том числе, 1047 — медалями I степени, 740 — медалями II степени.