100 баллов по трем предметам получил на ЕГЭ выпускник в Новосибирской области

Александр получил наивысшие оценки после испытаний по биологии, русскому языку и химии. Такие оценки стали неожиданностью для одноклассников, родителей, учителей выпускника, и для него самого. Мама Александра, что сын даже разбудил ее ночью, чтобы рассказать о своих прекрасных результатах.