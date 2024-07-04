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100 баллов по трем предметам получил на ЕГЭ выпускник в Новосибирской области

100 баллов по трем предметам получил на ЕГЭ выпускник в Новосибирской области

4 июля 2024, 02:47
Фото: 1MI
В Новосибирской области выпускник школы поселка городского типа Мошково получил 100 баллов сразу по трем предметам, следует из сообщения министерства образования региона.

Выпускник средней школы № 1 поселка городского типа Мошково Новосибирской области Александр Иванов на ЕГЭ набрал 100 баллов сразу по трем предметам. Об этой новости сообщает Министерство образования региона.

Александр получил наивысшие оценки после испытаний по биологии, русскому языку и химии. Такие оценки стали неожиданностью для одноклассников, родителей, учителей выпускника, и для него самого. Мама Александра, что сын даже разбудил ее ночью, чтобы рассказать о своих прекрасных результатах.

Напомним, в Новосибирске в нынешнем учебном году по информации главы городского департамента образования Рамиля Ахметгареева только девять выпускников школ столицы Сибири получили 100 баллов по двум предметам.

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#Юрий Фомиченко#Общество#ЕГЭ#Результаты#Мошково#Выпускник
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