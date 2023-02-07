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Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ

7 февраля 2023, 04:49
Фото: Олег Быков/Бердск-Онлайн
В Бердске на свалке нашли медали ветеранов Великой Отечественной войны
Неизвестные выбросили на помойку в Бердске медали в честь 60 и 65-летия Победы в ВОВ. Их нашел водитель мусоровоза Олег Быков.

Как пишет сайт Бердск-Онлайн, находка сильно потрясла сибиряка. Он захотел найти тех, кто так обошелся с наградами ветеранов. А если не получится, передаст их в музей.

Медали «60-лет Победы в Великой Отечественной войне» и «65-лет Победы» он обнаружил случайно во время разгрузки мусора на полигоне 3 февраля. Из кучи выпал аккуратно уложенный сверток.

Мужчина предположил, что на свалку награды выбросили внуки уже покинувших нас ветеранов. Узелок с ними лежал в старых вещах, по видимости, пожилых людей.

Находку сибиряк планирует отдать в бердский городской музей. Там уточнили, что эти медали очень ценные, их выдавались ветеранам войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла.

#Алина Шефер#Медали#ВОВ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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