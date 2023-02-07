Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Как пишет сайт Бердск-Онлайн, находка сильно потрясла сибиряка. Он захотел найти тех, кто так обошелся с наградами ветеранов. А если не получится, передаст их в музей.
Медали «60-лет Победы в Великой Отечественной войне» и «65-лет Победы» он обнаружил случайно во время разгрузки мусора на полигоне 3 февраля. Из кучи выпал аккуратно уложенный сверток.
Мужчина предположил, что на свалку награды выбросили внуки уже покинувших нас ветеранов. Узелок с ними лежал в старых вещах, по видимости, пожилых людей.
Находку сибиряк планирует отдать в бердский городской музей. Там уточнили, что эти медали очень ценные, их выдавались ветеранам войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла.